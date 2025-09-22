Il presidente nerazzurro ha definito "imbarazzante" lo scenario intorno a San Siro

Gianni Pampinella Redattore 22 settembre 2025 (modifica il 22 settembre 2025 | 11:16)

Beppe Marotta è stato chiaro e diretto. Il presidente nerazzurro ha definito "imbarazzante" lo scenario intorno a San Siro. "Ritengo che il calcio e lo sport a Milano siano stati messi un po’ da parte. Non capiscono che Milano è una città tra le più belle in Europa e nel mondo e per quanto riguarda lo sport Inter e Milan sono due eccellenze che rappresentano Milano e hanno la necessità e l’urgenza di avere un nuovo stadio".

Come sottolinea il Corriere della Sera, ogni riferimento, anche se non citato, è all’ex vicesindaco migliorista, Luigi Corbani, a capo del Comitato Sì Meazza che ha presentato una serie di esposti e ricorsi contro la vendita dello stadio e delle aree intorno.

"La conclusione è ormai un refrain sentito più volte. Intanto continuano le scaramucce procedurali. Tocca al consigliere del Pd, Alessandro Giungi, che ha già annunciato il suo voto contrario alla delibera, contestare il fatto che la Commissione Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026 di cui Giungi è presidente è stata esclusa dalla seduta di commissione di mercoledì. «L’accordo — scrive il consigliere — era che il percorso dell’analisi sulla proposta di delibera sarebbe continuato mercoledì, quindi ovviamente e pacificamente anche con Olimpiadi e Paralimpiadi".

"Sperando si tratti di un mero e spiacevole errore tecnico, con conseguente sconvoco e nuova convocazione per mercoledì includendo anche la mia presidenza. Ove così non fosse, ovviamente mi vedrò costretto a tutelare i miei diritti di consigliere comunale e Presidente di Commissione in tutte le sedi". Alla denuncia si è unito anche il consigliere ambientalista, Enrico Fedrighini, segno che la temperatura sale sempre di più. Oggi, è in calendario la seconda delle quattro commissioni che nel giro di pochi giorni porterà alla decisione finale".

(Corriere della Sera)