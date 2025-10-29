Stando a quanto scrive il quotidiano nazionale i due club potrebbero non concedere più biglietti gratuiti a Comune e associazioni ma la trattativa è in corso

Eva A. Provenzano Caporedattore 29 ottobre 2025 (modifica il 29 ottobre 2025 | 20:45)

La cessione dello stadio di San Siro dal Comune a Milan e Inter potrebbe azzerare l'assegnazione dei biglietti omaggio ai politici di Palazzo Marino e alle assocazioni che ne fanno richiesta tramite estrazione per le partite e i concerti al Meazza. Lo scrive il quotidiano Il Giorno sottolineando che dopo la definizione della cessione ai due club l'attuale convenzione tra club e Comune cadrà e non risultano un altro accordo sui ticket omaggio per politici e associazioni e su altri punti.

"Questo significa che appena il rogito sarà firmato i biglietti gratis per il sindaco e gli assessori e i consiglieri comunicali saranno azzerati. Non c'è ancora un accordo e sul sito del Comune ed è sparita dal sito di Palazzo Marino la pagina che prevedeva l'iscrizione per l'estrazione dei biglietti omaggio in vista del derby Inter-Milan del prossimo 23 novembre e sono apparse le scritte 'estrazione sospesa' e in basso vista la cessione dello stadio Meazza alle società Inter e Milan terminano le condizioni della concessione. Siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti'", si legge sullo stesso articolo.

Insomma su quei titoli finora ceduti a titolo gratuito non ci sono più notizie e Inter e Milan potrebbero in teoria decidere di non concederli. Secondo alcune indiscrezioni scrive il quotidiano Il Giorno "Oaktree sarebbe per la linea dura, zero ticket gratis al Comune", si legge ancora su Il Giorno. Ma il quotidiano parla ancora di una trattativa aperta.

(Fonte: Il Giorno)