Beppe Marotta, presente all'evento della RCS Academy "Le nuove sfide del settore: grandi eventi, investimenti e turismo sportivo", ha parlato dello stadio di San Siro. E con lui sul palco dell'evento c'era anche Paolo Scaroni, presidente del Milan.
Marotta: “Oaktree investe nell’Inter. Paura del tennis? No, è Sinner che tira. Lo stadio sarà…”
Il presidente ha partecipato all'evento di RCS Academy sulle sfide dello sport insieme al presidente del Milan Scaroni