Questo pomeriggio è andato in scena un incontro per il nuovo San Siro tra una delegazione di Inter e Milan, con rappresentanti delle proprietà Oaktree e Redbird, il Sindaco Sala, Lord Norman Foster e David Manica.
Nuovo San Siro, Manica e Foster: “Grati a Oaktree e RedBird. Questo progetto per Inter e Milan è…”
Questo pomeriggio è andato in scena un incontro per il nuovo San Siro: ecco le dichiarazioni di Lord Norman Foster e David Manica
Di seguito una dichiarazione rilasciata da Lord Norman Foster e David Manica: “Siamo grati al Sindaco per l’accoglienza e il tempo dedicatoci. In attesa che l’iter possa finalizzarsi, è stata un’occasione per condividere lo spirito e l’ambizione che ispirano il progetto.
Siamo infatti grati a Oaktree e RedBird per aver affidato a Foster + Partners e MANICA l'opportunità di progettare il nuovo stadio per Inter e Milan e ne siamo onorati. Questo progetto rappresenta non solo un investimento significativo per il futuro dello sport, ma anche un impegno verso la città di Milano e il suo ricco patrimonio culturale, architettonico e sportivo".
