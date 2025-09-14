Il progetto in Giunta giovedì per l’approvazione, ma mancano disegni e indicazioni sull’impianto che potrebbero arrivare solo dopo il rogito

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 settembre 2025 (modifica il 14 settembre 2025 | 12:52)

Sono di ieri le dichiarazioni dei consiglieri di opposizione del Comune di Milano che parlano dell'incognita San Siro. Tante domande a cui ancora non è stata data risposta sulla vendita dello stadio a Milan e Inter tanto auspicata dal sindaco Sala.

"Al momento, come sarà il nuovo stadio con precisione ancora nessuno lo sa. I disegni e le bozze del progetto dovrebbero arrivare dopo il rogito, ammesso che l’affaire San Siro dovesse essere concluso", si legge sul Corriere della Sera, edizione Milano.

"In Aula si voterà ma senza rendering sotto mano di quella che potrebbe essere la nuova Scala del calcio, elemento emerso ieri durante l’incontro tra la vicesindaca Anna Scavuzzo, a cui sono state affidate temporaneamente le deleghe all’urbanistica, e l’opposizione che ha evidenziato le difficoltà di «farsi un giudizio senza documenti» sul progetto San Siro, in vista del voto in Consiglio comunale. Tra le carte che il centrodestra richiede anche quelle in merito al futuro impianto che hanno in mente di realizzare i club. Nell’immaginario dei cittadini c’è ancora la Cattedrale dello studio Populous, con i suoi esterni in vetro a ricordare il Duomo e la Galleria Vittorio Emanuele II. Ma i dettagli di quello che potrebbe essere il nuovo impianto di Inter e Milan ancora non sono stati svelati ai milanesi, a parte la capienza da oltre 71 mila posti", scrive ancora il giornale.

Inter e Milan hanno affidato allo studio Norman Foster la progettazione dell'impianto ma non è ancora entrata nel vivo quindi al momento tanti dettagli sul nuovo stadio non sono noti. Quando il documento per la cessione arriverà ai consiglieri non conterrà alcun disegno di come potrebbe essere un futuro impianto. Per questo ieri il centrodestra, nella sua nota, ha evidenziato che i contenuti della delibera restano un'incognita. E non possono sbilanciarsi sul voto favorevole o contrario alla vendita. Quando la delibera arriverà in Giunta si studierà e verrà fuori la decisione.

(fonte: Corriere della Sera Milano)