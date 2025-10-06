Alex Del Piero non ha dubbi: l'Inter è ancora la squadra più forte d'Italia. Ecco le sue parole al tavolo di Sky Calcio Club

Marco Astori Redattore 6 ottobre - 00:04

Alex Del Piero non ha dubbi: l'Inter è ancora la squadra più forte d'Italia. Ecco le sue parole al tavolo di Sky Calcio Club: "E' la squadra migliore ancora oggi l'Inter. Bergomi si incazza, lo dico da tre anni: ma è la verità. Che centrocampo ha l'Inter? Che attacco ha l'Inter?

Chi ha comprato per sostituirli? Che difesa ha? E' una squadra esperta: a centrocampo e in difesa sono esperti e di qualità, in attacco e in porta uguale.

Il cambio di allenatore ti dà motivazioni diverse anche se hai 30 anni e hai vinto quasi tutto: è un sistema collaudato, una squadra forte con ricambi. Ragazzi, questi hanno preso Akanji, hanno fuori gente importante".