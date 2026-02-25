Cinque ricorsi al TAR e parti interne al consiglio che mettono ancora in discussione la compravendita dello stadio di Milano con Inter e Milan

Cinque ricorsi al TAR e ben sette consiglieri che vogliono vederci chiaro sulla valutazione di impatto ambiantale. Torna sotto la lente di ingrandimento del Consiglio comunale di Milano la cessione a Inter e Milan dello stadio di San Siro . Dalle colonne del quotidiano Libero arriva la notizia di un'interrogazione urgente sul Meazza.

"L'interrogazione urgente, firmata mata dalla compagine rosso-verde (più qualche componente dal Gruppo Misto) composto da Enrico Fedrighini, Alessandro Giungi, Angelo Turco, Rosario Pantaleo, Carlo Monguzzi, Francesca Cucchiara e Tommaso Gorini, chiede conto della «verifica preliminare di assoggettabilità» alla Vas, la Valutazione Ambientale Strategica, del progetto approvato con delibera nel settembre 2025. Non un dettaglio tecnico, ma il passaggio che dovrebbe stabilire se l'intervento (con tutto ciò che comporta in termini di traffico, qualità dell'aria, emissioni, consumo di suolo e carico urbanistico) debba essere sottoposto a una valutazione ambientale completa prima della Conferenza dei Servizie prima di qualunque via libera operativo. Tradotto: prima di mettere mano alle ruspe, bisogna chiarire l'impatto sull'intero quadrante urbano", spiega il quotidiano sulle pagine di cronaca milanese.

" Nel mirino c'è anche la coerenza del nuovo progetto con l'attuale quadro pianificatorio urbanistico, costruito sul presupposto della prevalente proprietà pubblica dell'area Grande Funzione Urbana San Siro, e con i piani di sostenibilità già deliberati ti. Perché il punto politico, al netto delle suggestioni olimpiche, resta la coerenza tra un'operazione da quasi 200 milioni e il quadro complessivo delle regole urbanistiche già approvate dalla giunta a Palazzo Marino", si legge ancora.

Le Olimpiadi avrebbero riacceso i fari sull'abbattimento di San Siro: "77mila persone sugli spalti, circa due miliardi di spettatori nel mondo. Un parterre di star e un colpo d'occhio che ha rilanciato l'immagine del Meazza come "Scala del calcio", ora anche stadio Olimpico. Un'amarezza, quella dell'abbattimento, di cui non hanno fatto mistero nemmeno alcuni esponenti di centrodestra, promettendo battaglia in caso di cambio di governo cittadino. Su questa scia la critica mossa dal gruppo di consiglieri, che pеrò si spinge oltre al terreno della nostalgia. Non feticci, né romanticismo architettonico, quanto più verifiche e procedure".