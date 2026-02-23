San Siro: salgono a cinque i ricorsi contro la cessione a Inter e Milan

Calcio e Finanza racconta dei ricorsi fatti contro il Comune e la decisione di vendere lo stadio ai due club

Salgono a cinque i ricorsi al TAR contro il Comune per la cessione dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Lo scrive Calcio e Finanza spiegando che tutti e cinque i ricorsi saranno discussi dal TAR Lombardia a fine giugno in udienza pubblica.

Il sito ha pubblicato anche nel dettaglio quali sono i procedimenti ancora in corso: "Il primo fronte del contenzioso è rappresentato dal ricorso presentato da Gabriella Bruschi e altri 66 cittadini davanti al TAR Lombardia – Milano. L’azione legale punta a ottenere l’annullamento della delibera di Giunta n. 1379/2021, con cui il Comune aveva confermato il pubblico interesse sulla proposta avanzata da Milan e Inter nel luglio 2019: la demolizione del Meazza e la realizzazione di un nuovo distretto sportivo multifunzionale. Il 15 luglio 2025 si è tenuta l’udienza cautelare: il giorno successivo il TAR, con l’ordinanza n. 762/2025, ha respinto la richiesta di sospensiva", si legge.

Il secondo ricorso è quello che riguarda l'Associazione Gruppo Verde San Siro con 52 ricorrenti e un terzo ricorso è stato fatto sempre dalla stessa Associazione, con 99 ricorrenti, in questo "diretto contro la delibera di Giunta n. 324/2025, che definisce le linee di indirizzoper procedere rispetto alla proposta di acquisto dell’intero compendio immobiliare “Ambito GFU San Siro”, incluso lo stadio Giuseppe Meazza, da parte di Inter e Milan".

"Un ulteriore fronte giudiziario si è aperto con il ricorso depositato contro la delibera del Consiglio comunale n. 71/2025, approvata il 29 settembre 2025, che definisce gli elementi essenziali per la compravendita del compendio immobiliare di San Siro, comprensivo dello stadio “Giuseppe Meazza”, classificato nel Piano di Governo del Territorio come Grande Funzione Urbana San Siro. La delibera discende dalla proposta avanzata da Milan e Inter per l’acquisto dell’intera area". Quindi questo procedimento è riferito non solo alla cessione, ma anche ai passaggi intermedi.

"Nel quinto ricorso, depositato a dicembre, viene chiesto anche di dichiarare inefficace il contratto firmato il 5 novembre 2025 tra il Comune e Stadio San Siro Spa, la società partecipata da Inter e Milan che ha acquisito l’impianto", si legge infine.

