Intervenuto ai microfoni di Dazn nel format “Stadi 5.0”, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato del nuovo stadio.

"Cosa funzionava a San Siro? Funzionava davvero che siamo affezionati tutti e che si vedono bene le partite, tutto il resto non funzionava. Non funziona l'accessibilità, la sostenibilità, gli spazi dedicati, la sicurezza, non funzionano tante cose che gli stadi moderni invece consentono di avere. Quello nuovo sarà uno stadio bellissimo, sarà il più bello d'Europa, sarà una gloria per Milano. Contribuirà a continuare questo ciclo meraviglioso di Milano che sta diventando sempre più un centro d'attrazione".

"Con l'aiuto di Redbird e Cardinale, saremo in condizioni di fare di questo stadio un punto di ritrovo per tutta la settimana. Architettonicamente sarà fatto dai migliori architetti del mondo. Avrà 71 mila e 500 posti e quindi conserveremo la capienza che ha oggi San Siro. Daremo un'opportunità ai nostri tifosi di passare più tempo allo stadio. Faremo in meglio quello che gli stadi inglesi, francesi e tedeschi che già oggi offrono. Meglio stadio in due o differenti? Ci abbiamo messo 7 anni per fare uno stadio, si immagini quanto tempo ci avremmo messo per farne due a Milano. Da questo punto di vista essere insieme è stata una soluzione. Poi abbiamo il grande vantaggio, Milan e Inter, che sono due club che hanno le stesse esigenze e questo ci ha semplificato la vita".

"Oggi fare di questo stadio il luogo dove due grandi club si confrontano, contribuirà a fare di questo stadio ancora più una icona di quanto è stato San Siro fino a oggi. Come verrà costruito? I nostri architetti stanno lavorando, mi aspetto di riceve le prime selezioni di proposte nelle prossime settimane. Sarà uno stadio verticale, ancora più vicino al campo rispetto a San Siro e si vedrà ancora meglio. Quando ho cominciato a dire che San Siro è uno stadio vecchio, anche i miei amici mi dicevano che ero pazzo. Difronte a questa posizione, capisco anche che l'amministrazione comunale avesse delle remore. Grazie ai Mondiali in Qatar e agli europei in Germania, si è visto in televisione cosa sono gli stadi moderni e l'opinione pubblica ha iniziato a cambiare. Verrà nominato un commissario per gli stadi e sono ottimista che l'Italia possa finalmente rinnovare le sue attrezzature sportive".

