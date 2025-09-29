"Forza Italia farà una scelta di responsabilità, evitando la bocciatura di una delibera che - seppur piena di imperfezioni e di difetti - permetterà a Milano di cogliere una grande occasione di sviluppo, riqualificando un intero quartiere, creando numerosi posti di lavoro e offrendo a Inter e Milan uno stadio di livello internazionale".

Lo dichiara in una nota Gianluca Comazzi, consigliere comunale, assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi e capo delegazione di Forza Italia in Regione Lombardia. "La gestione dello stadio da parte del Comune di Milano è stata pessima: lenta, confusa e piena di lacune. Su un tema così importante la nostra città non può lasciare che siano i 5 Stelle e i Verdi a dettare la linea. Milano è ferma da oltre un anno e - lo dico da assessore con delega all'Urbanistica di Regione Lombardia - il 54% dello sviluppo immobiliare avviene nella nostra città. Perdere l'opportunità di crescita e di sviluppo che un investimento da 1 miliardo e 200 milioni di euro rappresenta sarebbe imperdonabile", sottolinea Comazzi.