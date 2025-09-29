"Forza Italia farà una scelta di responsabilità, evitando la bocciatura di una delibera che - seppur piena di imperfezioni e di difetti - permetterà a Milano di cogliere una grande occasione di sviluppo, riqualificando un intero quartiere, creando numerosi posti di lavoro e offrendo a Inter e Milan uno stadio di livello internazionale".
Stadio, Comazzi: “Da Forza Italia scelta responsabile per il futuro della città”
Lo dichiara in una nota Gianluca Comazzi, consigliere comunale, assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi e capo delegazione di Forza Italia in Regione Lombardia. "La gestione dello stadio da parte del Comune di Milano è stata pessima: lenta, confusa e piena di lacune. Su un tema così importante la nostra città non può lasciare che siano i 5 Stelle e i Verdi a dettare la linea. Milano è ferma da oltre un anno e - lo dico da assessore con delega all'Urbanistica di Regione Lombardia - il 54% dello sviluppo immobiliare avviene nella nostra città. Perdere l'opportunità di crescita e di sviluppo che un investimento da 1 miliardo e 200 milioni di euro rappresenta sarebbe imperdonabile", sottolinea Comazzi.
Per questo la "scelta di responsabilità" di Forza Italia, che non parteciperà al voto sulla delibera per la vendita dell'area di San Siro a Milan e Inter, abbassando così la soglia per il raggiungimento della maggioranza. "Allo stesso tempo Forza Italia - assicura l'assessore azzurro - vigilerà con attenzione affinché le criticità e le storture contenute nella delibera vengano corrette in corso d'opera, durante la fase operativa, a tutela degli interessi della città e dei milanesi".
