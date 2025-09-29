Sono ore cruciali per il futuro stadio di Inter e Milan in zona San Siro. Alle 16.30 è iniziato il consiglio comunale a Milano

Marco Macca Redattore 29 settembre - 18:26

Sono ore cruciali per il futuro stadio di Inter e Milan in zona San Siro. Alle 16.30 è iniziato il consiglio comunale a Milano (che si preannuncia molto lungo) in cui dovrà essere votata la delibera per la vendita del Meazza e della zona circostante ai due club.

Nelle ultime ore le indiscrezioni inducono a grande ottimismo: come riferisce Sky Sport, infatti, i 4 consiglieri di Forza Italia hanno preannunciato che non voteranno contro la delibera, fatto che abbasserà il quorum. Potrebbero bastare pertanto 23 sì per l'approvazione, e al momento i consensi praticamente certi sono 24.

In queste ore, infatti, si è aggiunto l'appoggio di una consigliera di maggioranza, convinta anche dalla White List consegnata dai club in merito alle imprese coinvolte nel progetto che, su indicazione della Commissione Antimafia, dovevano essere completamente prive di qualsiasi coinvolgimento con la malavita organizzata. La decisione definitiva potrebbe arrivare a tarda notte, ma cresce l'ottimismo.