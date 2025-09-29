FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 societa e storia stadio Stadio Inter e Milan, prosegue il Consiglio Comunale a Milano: al momento approvato…

societa e storia

Stadio Inter e Milan, prosegue il Consiglio Comunale a Milano: al momento approvato…

Stadio Inter e Milan, prosegue il Consiglio Comunale a Milano: al momento approvato… - immagine 1
Prosegue nell'aula del Consiglio comunale di Milano la discussione sulla delibera per la vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Prosegue nell'aula del Consiglio comunale di Milano la discussione sulla delibera per la vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan.

Stadio Inter e Milan, prosegue il Consiglio Comunale a Milano: al momento approvato…- immagine 2

Sul documento 'pesano' ben 239 emendamenti che i consiglieri stanno discutendo: al momento sono una quindicina quelli che sono stati discussi, con la seduta che va verso la nottata per l'approvazione.

Inter
getty

L'unico emendamento che è stato approvato, al momento, è quello proposto dal Pd, dal consigliere Rosario Pantaleo, in base al quale l'esecuzione delle opere, la prestazione dei servizi o delle forniture del progetto del nuovo stadio potranno essere effettuate solo da aziende che fanno parte della white list della Prefettura, per evitare il rischio di infiltrazioni mafiose.

Leggi anche
Stadio, Comazzi: “Da Forza Italia scelta responsabile per il futuro della città”
Sky – Stadio, Forza Italia abbassa il quorum: i numeri. In queste ore si è aggiunto…

© RIPRODUZIONE RISERVATA