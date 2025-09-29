Prosegue nell'aula del Consiglio comunale di Milano la discussione sulla delibera per la vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan.
Sul documento 'pesano' ben 239 emendamenti che i consiglieri stanno discutendo: al momento sono una quindicina quelli che sono stati discussi, con la seduta che va verso la nottata per l'approvazione.
L'unico emendamento che è stato approvato, al momento, è quello proposto dal Pd, dal consigliere Rosario Pantaleo, in base al quale l'esecuzione delle opere, la prestazione dei servizi o delle forniture del progetto del nuovo stadio potranno essere effettuate solo da aziende che fanno parte della white list della Prefettura, per evitare il rischio di infiltrazioni mafiose.
