Il Corriere della Sera parla del tema San Siro: sono ore decisive per la decisione del consiglio comunale sulla cessione a Inter e Milan

Eva A. Provenzano Caporedattore 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 14:02)

"I contrari restano contrari. Nonostante la vicesindaca Anna Scavuzzo abbia messo i puntini sulle i: la delibera per la vendita dello stadio a Inter e Milan è emendabile purché non si vada a modificare l’impianto su cui sono costruiti gli elementi essenziali del contratto. Niente da fare, i voti non si spostano: nella maggioranza i «no» restano «no». Il fischio di inizio domani sarà alle 16.30 e la partita è destinata a durare a oltranza". Così il Corriere della Sera fa il punto sulla questione stadio, in particolare sulla fase della decisione che potrebbe portare alla cessione dello stadio milanese a Inter e Milan.

"Nel centrosinistra però il vento non cambia più di tanto, dopo l’annuncio da parte della giunta che la delibera potrebbe essere modificata con tre emendamenti: il primo per inserire all’interno del testo, la previsione della white list (una lista di imprese non soggette a infiltrazione mafiosa), il secondo per chiarire i costi di bonifica per il Parco dei Capitani, il terzo per studiare alcune misure per tutelare la salute dei residenti intorno al Meazza. Le modifiche potrebbero portare gli indecisi nella maggioranza, che al momento sono due, la dem Monica Romano e il capogruppo della lista Sala Marco Fumagalli, a votare a favore della vendita. Ancora però non hanno sciolto la riserva. Intanto, la possibilità che la delibera venga ritoccata non fa vacillare i contrari nella maggioranza", spiega ancora il quotidiano nella sua edizione milanese.

"Vigilia immobile per San Siro. I voti sulla delibera non si spostano", titola infatti il quotidiano spiegando le diverse posizioni di alcuni consiglieri. Per il dem Angelo Turco «che il testo possa essere emendato rappresenta una vittoria del Consiglio comunale. Bene per la modifica sul Parco dei Capitani ma non è sufficiente per farmi cambiare voto», in quanto per Turco bisognerebbe lavorare anche su altri aspetti come l’abolizione dello scudo penale e l’azzeramento della compartecipazione alle spese da parte del Comune. Resta la contrarietà all’operazione anche per il dem Alessandro Giungi, nonostante «la soddisfazione perché la delibera sarà alla fine emendata». Lo stesso vale per il collega del Pd Rosario Pantaleo. Non cambiano idea i tre Verdi Francesca Cucchiara, Tommaso Gorini e Carlo Monguzzi e il consigliere del gruppo misto Enrico Fedrighini che definisce «marginali» gli emendamenti.

"«Modifiche scontate» per la consigliera di Noi Moderati Mariangela Padalino, che si dice a favore di uno stadio migliore, «ma non con questa delibera e con queste modalità». Per il Carroccio si tratta di una «becera compravendita di voti», spiega il leghista Samuele Piscina, sottolineando che «la giunta è in panico: senza i voti degli indecisi la delibera non passerà». E laddove si dovesse trovare uno spazio per modificarla, senza intaccare i punti essenziali del contratto? «Decideremo in seguito, sicuramente però non faremo da stampella al centrosinistra».«Il “sì” in ogni caso lo escluderei», sottolinea il capogruppo di Fratelli d’Italia Riccardo Truppo: si valuta il voto contrario o l’uscita dall’Aula", si legge ancora.

