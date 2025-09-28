Intervistato dal Sole 24 Ore, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, si dice fiducioso in vista del voto di domani in Consiglio comunale

Gianni Pampinella Redattore 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 13:02)

Lunedì decisivo per le sorti del nuovo stadio. Infatti il Consiglio comunale di Milano voterà sulla vendita dello stadio di San Siro. Intervistato dal Sole 24 Ore, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, si dice fiducioso. "È un passaggio importante di un percorso che ho iniziato oltre 6 anni fa per costruire a Milano uno stadio bellissimo: un’icona architettonica riconosciuta in tutto il mondo, all’altezza di Milan, Inter, della città e dei milanesi".

"I club sono pronti a investire oltre 1 miliardo in un progetto sostenibile e innovativo che prevede un’importante opera di rigenerazione urbana a beneficio della collettività, innovativa e sostenibile, che vivrà 365 giorni l’anno e non solo in occasione degli eventi. Sono fiducioso perché se non dovesse aver via libera perderemmo tutti".

E sulla serietà e gli obiettivi delle proprietà Usa, Scaroni intende «rassicurare chi tra i politici locali ha avanzato qualche dubbio, dimenticando il normalissimo vincolo di tutela della privacy per i sottoscrittori che hanno tutti i fondi».

(Sole 24 Ore)