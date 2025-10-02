FC Inter 1908
Quali sono le prossime tappe per il nuovo stadio di Inter e Milan dopo l'approvazione della delibera per la vendita di San Siro?
Marco Macca
Marco Macca 

Quali sono le prossime tappe per il nuovo stadio di Inter e Milan dopo l'approvazione della delibera per la vendita di San Siro? Lo spiega oggi in edicola Tuttosport:

"... Quanto alla necessità di correre, la roadmap prevede l’adesione delle società al contratto e l’approvazione della convenzione quadro urbanistica, per concludere il rogito entro il 10 novembre".

"Poi partirà la fase di progettazione, che culminerà con la presentazione alla conferenza di servizi, in questo momento prevista dai club tra 6/8 mesi. In Figc si augurano che si faccia prima, per blindare Milano in ottica Euro 2032, dato che entro il 31 luglio 2026 la Federcalcio deve trasmettere alla Uefa la lista di 5 città, e che il progetto deve essere già approvato (e cantierabile entro marzo 2027) a quella data".

(Fonte: Tuttosport)

