Il nuovo stadio genererà, per l'Inter, molti più ricavi, ma ovviamente farà lievitare anche il valore complessivo del club. E renderlo più attraente per possibili compratori, attirati da una società con più asset importanti.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 societa e storia stadio Inter, con lo stadio il valore del club lievita: “E possibili compratori potrebbero…”
societa e storia
Inter, con lo stadio il valore del club lievita: “E possibili compratori potrebbero…”
Il nuovo stadio genererà, per l'Inter, molti più ricavi, ma ovviamente farà lievitare anche il valore complessivo del club
Scrive Il Sole 24 Ore:
"Il valore di Inter e Milan è destinato a lievitare, con l’approvazione del piano del nuovo stadio, e possibili compratori, che al momento però scarseggiano, potrebbero essere attratti dal nuovo modello di business dei due club di Milano".
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
© RIPRODUZIONE RISERVATA