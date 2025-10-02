FC Inter 1908
Inter, con lo stadio il valore del club lievita: “E possibili compratori potrebbero…”

Il nuovo stadio genererà, per l'Inter, molti più ricavi, ma ovviamente farà lievitare anche il valore complessivo del club
Marco Macca
Marco Macca 

Il nuovo stadio genererà, per l'Inter, molti più ricavi, ma ovviamente farà lievitare anche il valore complessivo del club. E renderlo più attraente per possibili compratori, attirati da una società con più asset importanti.

Scrive Il Sole 24 Ore:

"Il valore di Inter e Milan è destinato a lievitare, con l’approvazione del piano del nuovo stadio, e possibili compratori, che al momento però scarseggiano, potrebbero essere attratti dal nuovo modello di business dei due club di Milano".

