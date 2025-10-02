Il nuovo stadio genererà, per l'Inter, molti più ricavi, ma ovviamente farà lievitare anche il valore complessivo del club

Il nuovo stadio genererà, per l'Inter, molti più ricavi, ma ovviamente farà lievitare anche il valore complessivo del club. E renderlo più attraente per possibili compratori, attirati da una società con più asset importanti.

"Il valore di Inter e Milan è destinato a lievitare, con l’approvazione del piano del nuovo stadio, e possibili compratori, che al momento però scarseggiano, potrebbero essere attratti dal nuovo modello di business dei due club di Milano".