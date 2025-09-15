Ecco la richiesta che il consiglio comunale di Milano al sindaco Beppe Sala

Convocare i vertici della "società-veicolo" che per conto di Milan e Inter intende acquistare lo stadio San Siro e l'area circostante e mettere a disposizione di "tutti i consiglieri comunali" sia "l'offerta d'acquisto" che il documento che riassume i "parametri urbanistici" dell'operazione a partire da "modalità di intervento" e "opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione". È la richiesta che il consiglio comunale di Milano muove ai vertici della giunta Sala per "ragioni di rilevante interesse pubblico" prima di portare in aula la delibera sulla vendita del Meazza che dovrebbe approdare in giunta entro giovedì 18 settembre.

Il presidente della commissione Affari istituzionali di Palazzo Marino, Enrico Fedrighini, ha inviato una mail al sindaco Giuseppe Sala, alla vice sindaca e assessora all'Urbanistica, Anna Scavuzzo, alla presidente del consiglio comunale, Elena Buscemi, al segretario generale del Comune, Antonio Purcaro, e a tutti i capigruppo delle forze politiche con cui chiede formalmente "almeno una seduta della commissione" successiva alla delibera di giunta di giovedì per acquisire "tutte le necessarie informazioni relative al 'veicolo acquirente'" del progetto stadio. Si tratta della società designata da Milan e Inter, a oggi sconosciuta, per concludere la vendita con il Comune.

"Non avendo i consiglieri ricevuto ad oggi alcun tipo di informazione documentata in proposito, se non dichiarazioni rilasciate occasionalmente alla stampa - scrive Fedrighini - si ritiene necessario per ragioni di rilevante interesse pubblico convocare tale commissione con la presenza in audizione. Oltre ai componenti della Giunta direttamente competenti sul tema, anche di un rappresentante responsabile di tale società-veicolo, al fine di garantire ad ogni consigliere una puntuale, diretta e completa acquisizione di tutte le informazioni essenziali riguardanti struttura, assetto economico, dimensione operativa e relazioni societarie di tale veicolo-acquirente. Conoscenze indispensabili per consentire un consapevole pronunciamento dell’aula consiliare su una questione di rilevante interesse per la città di Milano". Uno "slot" disponibile sarebbe quello di martedì 23 settembre al pomeriggio.