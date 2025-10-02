Il giro d'affari della costruzione del futuro stadio di Inter e Milan si aggirerà intorno al miliardo e mezzo, quasi interamente (circa 1,2 miliardi la previsione) coperti dal prestito che arriverà da una delle banche già interessate. A tal proposito, scrive Il Sole 24 Ore:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 societa e storia stadio Stadio, come ripagare il prestito? “Ricavi fondamentali. E progetto sarà sostenibile se…”
societa e storia
Stadio, come ripagare il prestito? “Ricavi fondamentali. E progetto sarà sostenibile se…”
Il giro d'affari della costruzione del futuro stadio di Inter e Milan sarà intorno al miliardo e mezzo, quasi interamente coperti da un prestito
"Le banche Usa sono storicamente finanziatrici dei grandi stadi europei: la ristrutturazione dello Stadio Santiago Bernabéu del 2019 è stata effettuata sulla base di un maxi-prestito da circa 575 milioni di euro da parte di Jp Morgan e Bank of America".
"Determinante sarà la capacità di autofinanziamento della nuova struttura. È previsto che i soli ricavi del nuovo stadio, grazie alla generazione di cassa, coprano ampiamente negli anni il rimborso del debito. II progetto sarà finanziariamente sostenibile, se i costi di costruzione resteranno sotto controllo".
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
© RIPRODUZIONE RISERVATA