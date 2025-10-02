Societa e storia: tutte le notizie

Il giro d'affari della costruzione del futuro stadio di Inter e Milan sarà intorno al miliardo e mezzo, quasi interamente coperti da un prestito

Marco Macca Redattore 2 ottobre 2025 (modifica il 2 ottobre 2025 | 14:32)

Il giro d'affari della costruzione del futuro stadio di Inter e Milan si aggirerà intorno al miliardo e mezzo, quasi interamente (circa 1,2 miliardi la previsione) coperti dal prestito che arriverà da una delle banche già interessate. A tal proposito, scrive Il Sole 24 Ore:

"Le banche Usa sono storicamente finanziatrici dei grandi stadi europei: la ristrutturazione dello Stadio Santiago Bernabéu del 2019 è stata effettuata sulla base di un maxi-prestito da circa 575 milioni di euro da parte di Jp Morgan e Bank of America".

"Determinante sarà la capacità di autofinanziamento della nuova struttura. È previsto che i soli ricavi del nuovo stadio, grazie alla generazione di cassa, coprano ampiamente negli anni il rimborso del debito. II progetto sarà finanziariamente sostenibile, se i costi di costruzione resteranno sotto controllo".

(Fonte: Il Sole 24 Ore)