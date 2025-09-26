Durante la cerimonia di conferimento della Laurea Magistrale Honoris Causa all'Università Bicocca, Beppe Marotta ha parlato anche della questione stadio con il Comune di Milano chiamato entro il 30 settembre a decidere definitivamente sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan per la costruzione di un nuovo impianto. Queste le parole del presidente nerazzurro dal palco della cerimonia:
societa e storia
Marotta: “Inter e Milan garantiscono trasparenza ma si faccia stadio! Milano è fuori da…”
«Voi sietre alle prese con qelo che sta succedendo a Milano. Non entro nel merito. Siamo tutti pronti e speriamo che la sensisiblità e l'intelligenza degli amministratori possa capire che la città ha vbisogno di uno stadio nuovo e moderno perché ad oggi siamo tagliati fuori dal fatto che non possiamo ricevere l'invito UEFA per organizzare la finale di Champions League e ci siamo dovuti ritirare. Non siamo tra le città candidate per rappresentare l'Italia con gli stadi agli Europei nel 2032», ha detto inoltre il numero uno nerazzurro.
«Auspico che non ci siano preclusioni e che tutto debba essere fatto con la massima trasparenza. Ma sia Inter che Milan garantiscono questa trasparenza e auspico che questo problema annoso venga risolto al più presto perché è un'esigenza dei club», ha concluso in merito allo stadio.
(Fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviato Daniele Vitiello)
