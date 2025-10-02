L'approvazione del comune di Milano per la vendita di San Siro a Inter e Milan è solo l'inizio di un percorso che si preannuncia lungo

"Pendono poi alcune spade di Damocle. Anzitutto le inchieste sulla vendita dell’impianto e nello specifico sul prezzo: indagano, sollecitate da esposti, la Procura di Milano e la Procura generale presso la Corte dei Conti".

"Ma i contrari alla demolizione di San Siro promettono battaglia: il Comitato Sì Meazza sta preparando il ricorso al Tar Lombardia e punta addirittura alla Commissione Europea. Se il placet dell’altro ieri ha rappresentato un duplice fischio, ora sono iniziati i tempi supplementari".