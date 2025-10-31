A.Paganin: “E’ già l’Inter di Chivu per due motivi. Ieri bellissimo vedere…”

Le considerazioni sui nerazzurri reduci dalla vittoria contro la Fiorentina e altri temi dopo il turno infrasettimanale

Daniele Vitiello Redattore/inviato 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 03:02)

Antonio Paganin è stato ospite di Maracanà nel pomeriggio di TMW Radio.

Se in questo momento potessi chiedere qualcosa a Spalletti, cosa sarebbe?

"Gli chiederei quanto si porta dietro di ciò che ha fatto di buono al Napoli e di quanto invece raccolto nell'avventura infelice con l'Italia. Mi interesserebbe sapere il suo stato d'animo e che cosa pensi di portare nell'ambiente Juventus per risollevare la situazione. I valore del tecnico rimane indiscutibile e la Juventus è davvero fortunata a trovare un tecnico così di valore in questo momento. La vetta della classifica non è lontana e sarà interessante vedere come si evolverà tatticamente la nuova Juventus. Spalletti del resto ha dimostrato di saper imprimere la propria idea in poco tempo. Può riportare la squadra dove merita".

La Roma che impressioni ti sta lasciando?

"Le squadre di Gasperini da sempre hanno un'identità marcata. In questo momento sta pagando un po' il rendimento dei centravanti, ma la Roma rimane una squadra difficile da affrontare. Ora sono li in vetta e non dimentichiamoci che a questo punto del campionato non erano al primo posto dal 2016-17. E una squadra da tenere in forte considerazione".

L'Inter nel frattempo ha sfoderato una prova di forza impressionante contro la Fiorentina.

"E l'Inter di Chivu. Lo è nella comunicazione, nel modo in cui gestisce lo spogliatoio. I giocatori si riconoscono in questo tipo di gestione ed è evidente come Chivu abbia in mano il gruppo. ieri è stato bellissimo vedere giocare l'Inter e con i ricambi dalla panchina non si abbassa mai la qualità. Personalmente mi diverto a vederli giocare".