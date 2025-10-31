Il difensore tedesco dell'Inter è stato provato con ottimi risultati in un nuovo ruolo da Chivu: svolta per il futuro?

Fabio Alampi Redattore 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 00:17)

Fabrizio Biasin, nel corso di "L'ascia Raddoppia" in onda su Cronache di Spogliatoio, ha parlato della prestazione di Bisseck da centrale dei tre dietro contro la Fiorentina: "Due settimane fa durante la pausa è arrivata questa indiscrezione dalla Germania, si diceva "attenzione che Bisseck, non giocando, rischia di perdere il Mondiale, e forse lui vuole andare via".

In realtà, da quello che mi dicono, lui non ha mai chiesto di andare via perchè il ragazzo è consapevole che in questo momento non ha davanti il Pavard discontinuo dell'anno scorso, che una partita la giocava e due si fermava. Ha Akanji che è una sicurezza per l'Inter. Sa che lì lo spazio è limitato. L'idea che possa ritagliarselo al centro probabilmente è il destino che lo accompagna. Magari già subito in questa stagione, ma nelle prossime stagioni per forza di cose ne parte sicuramente uno dei due "vecchi" lì in mezzo. Può essere una bella prospettiva.

Secondo me ha giocato un'ottima partita, un paio di volte Kean è andato via, però in generale è sembrato molto attento e sul pezzo, che è quello che gli manca. Fisicamente ha delle qualità incredibili, è proprio l'attenzione che ogni tanto perde".