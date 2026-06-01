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A. Paganin: “Inter, ecco cosa serve per competere in Europa. Chivu? Ero tra quelli che…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin ha parlato della stagione dell'Inter e ha sottolineato quello che servirà ai nerazzurri per competere ad alti livelli anche in Europa. "C'è distanza ora tra coloro che sono arrivate in semifinale di Champions e l'Inter. Dovrà migliorare senz'altro la qualità della rosa, in Italia può essere sufficiente ma a livello europeo no. Abbiamo visto le difficoltà di tutte le italiane ad essere competitive in Europa, anche con squadre non di prima fascia. C'è ancora distanza tra il nostro calcio e quello elle big europee".
Quale il primo colpo necessario per l'Inter per la prossima stagione? Palestra magari?—
"Il giocatore dà proprio l'impressione di essere più maturo della sua età. Lo ha dimostrato anche in Nazionale, forse è il profilo più interessante che il campionato ha proposto. Poi il fatto che sia italiano e che possa accelerare all'Inter il suo processo di crescita è importante. L'Inter ha fatto sempre campionati al vertice, credo sia il passaggio naturale per una maturazione in tempi brevi, che potrebbe servire anche in chiave Nazionale. Certo, l'Atalanta è una bottega molto cara, difficilmente li lascia partire a poco. Lo abbiamo visto con Lookman".
E cosa aspettarsi nella nuova stagione da Chivu?—
"A inizio campionato se ne parlava, il salto di qualità è stato a livello di comunicazione. E Chivu è stato molto bravo. Ero tra quelli che guardava con curiosità al suo primo anno, non con scetticismo. Ereditava una squadra che veniva da due batoste sonore, ma mi è piaciuto in primis nella gestione di Calhanoglu, che sembrava voler tornare in patria e si era creata una spaccatura interna. E' stato bravo a ricomporla e lì ha preso dei punti importanti nello spogliatoio. Ha creato la giusta chimica, motivando la squadra e via via si è preso lo spogliatoio. E' stato piccante quando si doveva esserlo nei confronti dei colleghi. Ogni volta non è mai stato banale, se doveva mandare qualche battuta, la mandava".
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