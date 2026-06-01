Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter, il messaggio di cordoglio per la scomparsa di Marios Oikonomou
ultimora
Inter, il messaggio di cordoglio per la scomparsa di Marios Oikonomou
Il club nerazzurro ha voluto stringersi attorno alla famiglia dell'ex difensore greco, morto quest'oggi a soli 33 anni
Anche l'Inter ha voluto partecipare al cordoglio per la prematura scomparsa di Marios Oikonomou, ex difensore greco con un passato anche in Italia con le maglie di Cagliari, Bologna, Spal, Bari e Sampdoria, morto quest'oggi a soli 33 anni.
Questo il messaggio pubblicato dal club nerazzurro: "FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Marios Oikonomou e si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore".
© RIPRODUZIONE RISERVATA