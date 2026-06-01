FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter, il messaggio di cordoglio per la scomparsa di Marios Oikonomou

ultimora

Inter, il messaggio di cordoglio per la scomparsa di Marios Oikonomou

Inter
Il club nerazzurro ha voluto stringersi attorno alla famiglia dell'ex difensore greco, morto quest'oggi a soli 33 anni
Fabio Alampi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Anche l'Inter ha voluto partecipare al cordoglio per la prematura scomparsa di Marios Oikonomou, ex difensore greco con un passato anche in Italia con le maglie di Cagliari, Bologna, Spal, Bari e Sampdoria, morto quest'oggi a soli 33 anni.

Inter, il messaggio di cordoglio per la scomparsa di Marios Oikonomou- immagine 2
Getty Images

Questo il messaggio pubblicato dal club nerazzurro: "FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Marios Oikonomou e si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore".

Leggi anche
Lutto nel calcio, è morto Oikonomou: l’ex difensore di Serie A aveva 33 anni
Mondiali, rischio violazioni diritti: da Los Angeles a Dallas, attivisti per i migranti in allerta

© RIPRODUZIONE RISERVATA