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fcinter1908 ultimora Turchia, amichevole contro la Macendonia del Nord: Calhanoglu parte dalla panchina
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Turchia, amichevole contro la Macendonia del Nord: Calhanoglu parte dalla panchina
Prosegue la marcia verso il Mondiale della Nazionale guidata dal ct Montella: il centrocampista dell'Inter non è titolare
Test amichevole per la Turchia, che tra pochi minuti scenderà in campo contro la Macedonia del Nord. Un altro test importante in vista del Mondiale, con il ct Vincenzo Montella che ha scelto la via della cautela con Hakan Calhanoglu: il centrocampista dell'Inter, infatti, partirà dalla panchina
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