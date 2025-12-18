Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin ha parlato del possibile scambio Thuram-Frattesi. "Difficile arrivare a Thuram. Io farei più Frattesi-Pellegrini, che la Roma ha recuperato tra l'altro. Pellegrini è uno di qualità e non è più un giovanotto. Certe qualità farebbero comodo all'Inter".