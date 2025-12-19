Secondo quanto riportano in Brasile, il Botafogo potrebbe cedere in prestito Joaquín Correa al San Paolo. Il club brasiliano sarebbe disposto anche a pagare parte del suo stipendio e in cambio arriverebbe il difensore Ferraresi.
Ex Inter, Correa già cambia squadra? In Brasile: "Trattativa avviata e Botafogo disposto a…"
Ex Inter, Correa già cambia squadra? In Brasile: “Trattativa avviata e Botafogo disposto a…”
Potrebbe già finire l'avventura dell'ex attaccante dell'Inter nel Botafogo
In questo caso, Ferraresi andrebbe al Botafogo in prestito fino alla fine del 2026, con un'opzione di acquisto fissata a 5 milioni di euro, mentre l'ex Inter andrebbe al San Paolo sempre fino alla fine dell'anno: ha un contratto fino alla fine del 2027. L'argentino è arrivato a zero dall'Inter a giugno e dopo pochi mesi la sua avventura la Botafogo potrebbe già finire con uno score non proprio invidiabile: solo due gol in 25 partite.
(Bolavip)
