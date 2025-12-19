Secondo quanto riportano in Brasile, il Botafogo potrebbe cedere in prestito Joaquín Correa al San Paolo . Il club brasiliano sarebbe disposto anche a pagare parte del suo stipendio e in cambio arriverebbe il difensore Ferraresi.

In questo caso, Ferraresi andrebbe al Botafogo in prestito fino alla fine del 2026, con un'opzione di acquisto fissata a 5 milioni di euro, mentre l'ex Inter andrebbe al San Paolo sempre fino alla fine dell'anno: ha un contratto fino alla fine del 2027. L'argentino è arrivato a zero dall'Inter a giugno e dopo pochi mesi la sua avventura la Botafogo potrebbe già finire con uno score non proprio invidiabile: solo due gol in 25 partite.