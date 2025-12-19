FC Inter 1908
Sky – Chivu cambia l’Inter: ecco le novità di formazione. Italiano rilancia l’ex interista

Il tecnico dell'Inter Chivu pensa a qualche cambio nella formazione che questa sera sfiderà il Bologna nella semifinale di Supercoppa
Il tecnico dell'Inter Chivu pensa a qualche cambio nella formazione che questa sera sfiderà il Bologna nella semifinale di Supercoppa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dovrebbe esserci un turno di riposo per Akanji, Lautaro e Barella.

In difesa tornerà al centro della linea a 3 De Vrij, Bisseck e Bastoni saranno i due braccetti. In mezzo al campo, Calhanoglu andrà in panchina. Il regista sarà Zielinski, con Mkhitaryan e Frattesi al suo fianco, Barella dovrebbe partire in panchina. In attacco dovrebbe toccare a Thuram e Bonny, con Lautaro ed Esposito pronti a subentrare.

Questa la formazione del Bologna di Italiano, che dovrebbe rilanciare l'ex interista Odgaard nel ruolo di trequartista con Orsolini e Cambiaghi esterni:

