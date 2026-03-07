Milan-Inter si avvicina. Sulle colonne di Libero affronta il tema anche il noto tifoso rossonero Diego Abatantuono. Qui le sue considerazioni a proposito della stracittadina che sta per arrivare.
Il milanista Abatantuono: “Inter ha già stravinto lo scudetto. Di loro temo…”
Non sarà un derby eccezzziunale... veramente per Abatantuono. Vero, Diego?
«Non lo sarà perché l'Inter ha già stravinto lo scudetto. Ma un derby resta sempre un derby e, se lo facciamo nostro, sarà una gran libidine»
II Milan ha un buco: il centravanti.
«Per forza, sbaglia sempre l'acquisto. Basterebbe avere un Giroud, oggi».
Leao? Più croce che delizia?
«Delizia se gioca sulla fascia, ma altrove...».
Chivu può vincere 2 titoli, non il triplete.
«Una parola inventata per darsi un tono. Triplete? Che significa? E poi perché in spagnolo?».
Chi temere nelle falangi nerazzurre?
«Dimarco. E, dietro, Bastoni».
Milano al centro del villaggio calcistico cosa suggerisce ad Abatantuono?
«Che potrei salutare la compagnia in attesa della seconda stella del Milan ma non penso che, nello stesso periodo di tempo, l'Inter possa arrivare alle nostre 7 coppe dei Campioni».
Domani sera sarà a San Siro?
«Da anni soffro da casa. E spero che l'impossibile possa diventare possibile».
