Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter, Cristian Chivu ha parlato del momento che sta attraversando Alessandro Bastoni. "I fischi? Sono cose che lui e noi non possiamo controllare. E' conseguenza di quello che è accaduto. Durerà un po', credo di sì. Dispiace perché c'è bisogno che il calcio rimanga sempre un gioco. E' una persona matura, forte e sa quanto i compagni contano su di lui e quanto abbiamo bisogno di lui".
Ravezzani: “Chivu ha ragione su Bastoni. Colpisce una cosa. I fischi vengono…”
Su X Fabio Ravezzani ha commentato le parole del tecnico nerazzurro. "Chivu ha ragione su Bastoni: la gente si stuferà di fischiarlo. Colpisce che accada indipendentemente dal mainstream. Giornali e tv lo hanno criticato con misura. Figure istituzionali (Assocalciatori, Sala e La Russa) lo hanno assolto. I fischi vengono dalla pancia dei tifosi".
