Nonostante un minutaggio ridotto, Julian Nagelsmann è intenzionato a convocare Leon Goretzka per il Mondiale. Il giocatore del Bayern non è rimasto sorpreso dalle parole del c.t. della Germania. "So benissimo cosa Julian si aspetta da me. Ho giocato tutte le partite delle qualificazioni e so di aver contribuito alla nostra partecipazione al torneo, voglio ripagare la fiducia che mi è stata data ed è quello che cercherò di fare".