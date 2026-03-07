Nonostante un minutaggio ridotto, Julian Nagelsmann è intenzionato a convocare Leon Goretzka per il Mondiale. Il giocatore del Bayern non è rimasto sorpreso dalle parole del c.t. della Germania. "So benissimo cosa Julian si aspetta da me. Ho giocato tutte le partite delle qualificazioni e so di aver contribuito alla nostra partecipazione al torneo, voglio ripagare la fiducia che mi è stata data ed è quello che cercherò di fare".
Goretzka: "Futuro? Voglio fare un'esperienza all'estero. Di certo non baserò la mia scelta su…"
Goretzka: “Futuro? Voglio fare un’esperienza all’estero. Di certo non baserò la mia scelta su…”
Intervistato da Sky Sport DE, il centrocampista ha parlato anche del suo futuro
Goretzka ha poi parlato del suo futuro che sarà lontano dal Bayern Monaco. "Voglio assolutamente continuare a giocare a calcio ad alto livello. Vedremo quali opportunità si presenteranno. Sono completamente rilassato. Lascerò che le cose vengano da me. Mi piacerebbe fare una esperienza all'estero. Sole o pioggia? A chi non piace il sole, vero? Ma di certo non baserò la mia scelta sul meteo. Troveremo qualcosa di bello".
