Gianni Pampinella Redattore 29 dicembre 2026 (modifica il 29 dicembre 2026 | 17:02)

Un gol del solito Lautaro ha permesso all'Inter di espugnare il campo dell'Atalanta e tornare al primo posto in classifica. A convincere è stata la prova della squadra di Chivu che ha, soprattutto nel primo tempo, legittimato una vittoria fondamentale in chiave lotta scudetto.

"Lautaro è come i migliori amici, i coltellini svizzeri e i consulenti finanziari nelle pubblicità delle banche: quando serve c'è. Nel gelo di Bergamo è stato il capitano a regalare all'Inter la nona vittoria consecutiva contro l'Atalanta, e il secondo big-match vinto in stagione dopo la trasferta di Roma. Insieme a tutti i compagni dopo il gol è corso ad abbracciare il preparatore atletico Stefano Rapetti, che in estate ha restituito a Lautaro la forma fisica che cercava", sottolinea Repubblica.

"La corsa è apertissima, ma è l'Inter a guidarla. «Favorito è il Napoli, e se Antonio Conte dice il contrario è per distrarre l'attenzione», dice il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, cercando di spostare la pressione dalla Pinetina a Castel Volturno, e rispondendo al tecnico azzurro, che a sua volta aveva giocato a nascondersi sostenendo che il suo Napoli, campione d'Italia, «non è pronto per comandare».

"Più delle frecciate e le scaramucce, conta la palla che rotola. E ha premiato i nerazzurri di Milano contro quelli di Bergamo, al termine di una partita a ritmo forsennato, giocata a viso aperto, bella. Troppo spesso la squadra di Chivu si è persa all'ultimo passaggio. E quando tutti i pezzi del puzzle sono andati al loro posto, con un bell'assist di Lautaro e un altrettanto bel gol di Thuram, l'arbitro ha annullato per fuorigioco dell'argentino. Chi avrebbe bisogno di un po' del senso del gol del capitano interista è Samardzic, che nel finale si è divorato l'opportunità del pareggio. E così, mentre l'Inter saluta il 2025 guardando tutti dall'alto in basso, l'Atalanta scivola al decimo posto, dove non è abituata a stare e dove Palladino non vuole vederla".

