Sabatini : "Nell'Inter chi giocherebbe del Milan? Maignan, Modric e Rabiot..."

Biasin : "Pulisic non è all'altezza? Per me può stare in tutte le squadre del mondo".

Trevisani : "Aggiungerei anche Saelemaekers per Luis Henrique, una cosetta. E siamo già a 4 su 11".

Sabatini : "Se mi fate il discorso sulla forza della rosa, quella del Napoli e dell'Inter non è paragonabile a quella del Milan".

Ranocchia: "Per vincere uno scudetto incidono tantissime cose, le partite, gli infortuni, l'entusiasmo. la difficoltà del Milan è che affronta il Napoli campione d'Italia e che ha Conte in panchina: lui dice una cosa in pubblico, ma so per certo che nello spogliatoio dice totalmente il contrario. Chivu quello che dice in conferenza lo riporta nello spogliatoio".