Trevisani: “4 del Milan titolari nell’Inter”. Sabatini: “Pulisic meglio di Thuram?”. Biasin contesta

Durante il programma tv Pressing, i giornalisti discutono sul valore delle squadre che lottano per le prime posizioni
Andrea Della Sala 

Durante il programma tv Pressing, i giornalisti discutono sul valore delle squadre che lottano per le prime posizioni:

Sabatini: "Nell'Inter chi giocherebbe del Milan? Maignan, Modric e Rabiot..."

Biasin: "Pulisic non è all'altezza? Per me può stare in tutte le squadre del mondo".

Trevisani: "Aggiungerei anche Saelemaekers per Luis Henrique, una cosetta. E siamo già a 4 su 11".

Sabatini: "Per Dumfries no, per Luis Henrique no. Però Biasin dillo per bene che deve diventare un reel: Pulisic meglio di Thuram?"

Biasin: "Vuoi banalizzare dei concetti: nel 2025 non esiste gioca uno o l'altro. Esiste: può stare nella rosa di una squadra di grandissimo livello? Certo".

Sabatini: "Se mi fate il discorso sulla forza della rosa, quella del Napoli e dell'Inter non è paragonabile a quella del Milan".

Ranocchia: "Per vincere uno scudetto incidono tantissime cose, le partite, gli infortuni, l'entusiasmo. la difficoltà del Milan è che affronta il Napoli campione d'Italia e che ha Conte in panchina: lui dice una cosa in pubblico, ma so per certo che nello spogliatoio dice totalmente il contrario. Chivu quello che dice in conferenza lo riporta nello spogliatoio".

