Atalanta-Inter, spazio al sondaggio sul migliore in campo: i 4 candidati proposti

Atalanta-Inter, spazio al sondaggio sul migliore in campo: i 4 candidati proposti - immagine 1
Il club nerazzurro, tramite i propri canali ufficiali, affida ai tifosi il compito di eleggere l'MVP del match di ieri sera
Fabio Alampi Redattore 

Appuntamento con l'ultimo sondaggio social del 2025 per l'Inter, che come di consueto affida ai suoi tifosi di eleggere il migliore in campo del match appena giocato.

Atalanta-Inter, spazio al sondaggio sul migliore in campo: i 4 candidati proposti- immagine 2
Getty Images

Chi sarà l'MVP della sfida contro l'Atalanta? Quattro i candidati proposti: Lautaro, Akanji, Zielinski e Barella.

