Appuntamento con l'ultimo sondaggio social del 2025 per l'Inter, che come di consueto affida ai suoi tifosi di eleggere il migliore in campo del match appena giocato.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Atalanta-Inter, spazio al sondaggio sul migliore in campo: i 4 candidati proposti
ultimora
Atalanta-Inter, spazio al sondaggio sul migliore in campo: i 4 candidati proposti
Il club nerazzurro, tramite i propri canali ufficiali, affida ai tifosi il compito di eleggere l'MVP del match di ieri sera
Chi sarà l'MVP della sfida contro l'Atalanta? Quattro i candidati proposti: Lautaro, Akanji, Zielinski e Barella.
© RIPRODUZIONE RISERVATA