Abodi: “Commissario stadi? Stiamo valutando. Mi auguro che il nome arrivi entro…”

"Ci sono tante persone di qualità che stiamo valutando e che dimostrano di avere conoscenze e competenze", dice Abodi

Matteo Pifferi Redattore 16 settembre - 23:30

"Commissario stadi? Mi auguro il nome arrivi entro questa settimana".

Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione del FIA Formula Regional European Championship 2026.

"Ci sono tante persone di qualità che stiamo valutando e che dimostrano di avere conoscenze e competenze, ma ora è arrivato il momento di scegliere", ha concluso sulla vicenda.

Andrea Abodi, poi, è tornato sulla morte del giovane sciatore, Matteo Franzoso: "Ci vedremo nel pomeriggio con questo gruppo di lavoro per la sicurezza degli impianti da sci perché il compleanno di Matteo ci impone di fare un'ulteriore riflessione per dare un segnale immediato, lo dobbiamo a lui e a quei ragazzi che sono andati via".

(ANSA)