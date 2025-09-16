Dopo le parole in conferenza e a Sky Sport, Cristian Chivu ha lasciato un'intervista anche a Inter TV: ecco le sue dichiarazioni: "Sono arrivato qui da giovane e questo club mi ha lasciato più maturo. Mi ha cambiato il modo di vedere la vita, mi ha cambiato sia dal punto di vista umano che professionale però non sto pensando a me, ma alla partita. È la prima di Champions, per noi domani è importante fare la prestazione e vincere la partita, partire bene".