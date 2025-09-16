Ventola: “L’Inter strameritava di vincere. Chivu? Quando lo sento parlare…”

Intervenuto a Viva El Futbol, Nicola Ventola ha parlato così di Chivu e dell'Inter dopo il KO contro la Juventus:

"Ho stima di Chivu, mi piace come e quanto parla di calcio. Ha delle potenzialità come allenatore e idee diverse da Inzaghi, ma le deve far vedere. Può anche cambiare modulo, quando parla di calcio mi sembra uno che può cambiare l'Inter vista negli ultimi anni. L'Inter strameritava di vincere con la Juve ma Chivu deve cambiare qualcosa, anche i giocatori hanno bisogno di un qualcosa di nuovo"