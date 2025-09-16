Intervenuto a Viva El Futbol, Nicola Ventola ha parlato così di Chivu e dell'Inter dopo il KO contro la Juventus:
Ventola: “L’Inter strameritava di vincere. Chivu? Quando lo sento parlare…”
"Chivu deve fare qualcosa, ad un certo punto mi sembra di vedere che continui sulla scia del passato. A prescindere dal risultato dal derby d'Italia, dove l'Inter poteva anche vincere, voglio vedere qualcosa in più da Chivu, qualcosa di diverso, qualcosa non legato al passato. Mi sembra di vedere un copia e incolla di Inzaghi in questo momento"
"Ho stima di Chivu, mi piace come e quanto parla di calcio. Ha delle potenzialità come allenatore e idee diverse da Inzaghi, ma le deve far vedere. Può anche cambiare modulo, quando parla di calcio mi sembra uno che può cambiare l'Inter vista negli ultimi anni. L'Inter strameritava di vincere con la Juve ma Chivu deve cambiare qualcosa, anche i giocatori hanno bisogno di un qualcosa di nuovo"
