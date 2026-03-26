Abodi: “Italia? Il nostro posto è ai Mondiali, Gattuso è la guida migliore”

"Al di fuori di ogni scaramanzia", ha spiegato a margine di un incontro a Trieste, stasera "abbiamo un avversario" da affrontare

"Il nostro posto è ai Mondiali, il nostro cuore è già lì, adesso dipende dai ragazzi che scenderanno in campo, che hanno la guida migliore, che è Rino Gattuso". Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, in attesa del match che la Nazionale del calcio affronterà stasera contro l'Irlanda del Nord nei playoff Mondiali.