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Abodi: “Italia? Il nostro posto è ai Mondiali, Gattuso è la guida migliore”

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"Al di fuori di ogni scaramanzia", ha spiegato a margine di un incontro a Trieste, stasera "abbiamo un avversario" da affrontare
Matteo Pifferi Redattore 

"Il nostro posto è ai Mondiali, il nostro cuore è già lì, adesso dipende dai ragazzi che scenderanno in campo, che hanno la guida migliore, che è Rino Gattuso". Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, in attesa del match che la Nazionale del calcio affronterà stasera contro l'Irlanda del Nord nei playoff Mondiali.

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Getty Images

"Al di fuori di ogni scaramanzia", ha spiegato a margine di un incontro a Trieste, stasera "abbiamo un avversario" da affrontare, "ma io credo che il vero avversario non sia l'Irlanda del Nord, che rispettiamo, ma siano un po' i nostri limiti di varia natura.

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Le motivazioni non mancano. Come ho detto ieri, siamo artefici del nostro destino. Se riusciamo a essere l'Italia, io penso che ci possiamo rivedere tutti insieme il 31" per il prossimo step.

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