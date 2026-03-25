Bonolis: “All’Inter accaduti fatti strani. Il Milan ha un culo impressionante”

Il pensiero del noto tifoso nerazzurro sul presente dei ragazzi di Chivu e su altri temi che riguardano la sua squadra del cuore

Daniele Vitiello Redattore/inviato 25 marzo - 13:14

Paolo Bonolis, celebre uomo di spettacolo e grande tifoso dell'Inter, ha parlato di diversi temi d'attualità in casa nerazzurra anche ai microfoni di Sportitalia. Qui le sue considerazioni:

"C'è un leggero calo di condizione, poi è mancato Lautaro a livello di gioco e caratteriale in campo. Lui ti permette di continuare a impegnarti anche nei momenti in cui pensi di non farcela. Abbiamo sei punti di vantaggio, vediamo che succede. Fatti strani ne sono accaduti, ma questo purtroppo fa parte del gioco. Non credo che sia responsabilità individuale, ma questione di meccanismi del sistema.

Mi sembra ci sia una forma di sudditanza psicologica nei confronti dell'arbitro in campo che non può essere delegittimato. L'arbitro invece deve essere aiutato, perché è difficile vedere tutto quanto. Se potesse intervenire in serenità, senza fare tutto quel cinema, sarebbe più facile. Il vantaggio sulle altre c'è, le variabili sono infinite. Certo che l'Inter può farcela, ma anche le altre.

Bastoni? Deve fare una scelta di vita, non so cosa voglia fare. Importante che le persone che sono in una squadra ci giochino perché vogliono farlo. Se vuole fare una scelta economica e di vita, è giusto che lo faccia. La società saprà adeguarsi e chiaramente monetizzare dalla departita professionale. E' un ottimo giocatore, ma c'è una vita dietro che non possiamo gestire noi con i nostri desideri.

Le avversarie? Napoli e Milan sono due splendide rose. Il Napoli è stato frustrato da una serie di eventi micidiali, ora sono rientrati gli infortunati ed è una signora squadra. Il Milan di Allegri mi preoccupa un po' meno per la rosa in sé, ma nel contempo ha un culo impressionante. Al cul non si comanda, io che sono nato fortunato capisco quanto torni utile. Sei punti sono tanti, spero sappiano gestirli".