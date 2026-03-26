Adesso è ufficiale: al termine della stagione Momo Salah lascerà il Liverpool. Sull'attaccante sono piombate diverse squadre, soprattutto dal campionato arabo. Per Jamie Carragher, però, Salah farà un'altra scelta e non esclude il ritorno in Italia. "Penso che sia la decisione giusta. Ci sono nuovi giocatori, quindi probabilmente ha influito anche sulla sua scelta".