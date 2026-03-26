Adesso è ufficiale: al termine della stagione Momo Salah lascerà il Liverpool. Sull'attaccante sono piombate diverse squadre, soprattutto dal campionato arabo. Per Jamie Carragher, però, Salah farà un'altra scelta e non esclude il ritorno in Italia. "Penso che sia la decisione giusta. Ci sono nuovi giocatori, quindi probabilmente ha influito anche sulla sua scelta".
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Carragher fa sognare i tifosi: “Non vedo Salah in Arabia Saudita. Piuttosto all’Inter dove può…”
"Ma penso che Momo, per come è determinato, fare come un Ronaldo non ce lo vedo ancora, vale a dire andare a giocare in Arabia Saudita. Penso che potrei vederlo in Italia con uno dei grandi club. Forse in partite dal ritmo più lento, e lui potrebbe giocare ancora in una squadra come, non so, forse l'Inter".
"Mls? Penso che la tua carriera finisca quando vai in campionati del genere. Continuerà a guardare al suo record in Champions League. Secondo me continua a pensare che sia ancora uno dei migliori giocatori del mondo e che l'addio al Liverpool non rappresenti la fine della carriera ai massimi livelli. Credo che lui pensi di poter fare altre 3-4 stagioni al top, magari in un campionato fisicamente inferiore".
(The Overlap)
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