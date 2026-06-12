"Dopo l’intervista di Malagò al Corriere, Abodi ha precisato di non avere questioni personali con l’ex presidente del Coni e candidato alla guida della Federcalcio. «Non ho problemi con le persone, sono sincero e credo di avere il diritto e il dovere di esprimere il mio pensiero», ha affermato, ricordando la sfida persa contro Carlo Tavecchio nella corsa alla Figc: «Per me quella è stata una sconfitta vincente, visto che oggi faccio il ministro». Con Abodi si è parlato anche di Nazionale: «Mancini ct? Dipende dal presidente federale, la sua scelta fu dolorosa». Sull’idea di un ct straniero: «Sarebbe pittoresco andare all’estero perché ne abbiamo tanti italiani. Guardiola? Ma lui è un po’ italiano...».