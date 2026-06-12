"La colpa la danno sempre dei procuratori ma le società devono iniziare a guardare i bilanci. Comprare un giocatore da 80 mln vuol dire che devi spendere anche 8-9 mln di ingaggio che sono 18 mln lordi. In Italia non abbiamo questi soldi, non ci sono, le grandi devono iniziare a guardare il bilancio. Non è giusto che quelli che rispettano il bilancio siano penalizzati, ci devono essere dei paletti. Senza offendere nessuno, Palestra costa 50-60 mln? È una follia.

Se sono una società italiana e mi arriva un'offerta da 60-70 mln per un giocatore, gli faccio un fiocchetto e lo spedisco perché queste cifre sono pazzesche, è un calcio malato. Non esiste che giocatori normali costino così tanto, non è calcio. Tutti danno la colpa agli agenti ma le società iniziassero a capire che 60 mln non si possono spendere, non abbiamo i mezzi per farlo"