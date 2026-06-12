FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Galli: “Palestra, cifre davvero folli. Danno tutti la colpa agli agenti ma i club…”

ultimora

Galli: “Palestra, cifre davvero folli. Danno tutti la colpa agli agenti ma i club…”

Inter Palestra
"Tutti danno la colpa agli agenti ma le società iniziassero a capire una cosa", dice Giuseppe Galli a Sportitalia
Matteo Pifferi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Giuseppe Galli, agente FIFA, ha parlato a Sportitalia durante Sportitalia Mercato anche di Marco Palestra, per il quale l'Atalanta continua a chiedere cifre altissime:

Galli: “Palestra, cifre davvero folli. Danno tutti la colpa agli agenti ma i club…”- immagine 2

"La colpa la danno sempre dei procuratori ma le società devono iniziare a guardare i bilanci. Comprare un giocatore da 80 mln vuol dire che devi spendere anche 8-9 mln di ingaggio che sono 18 mln lordi. In Italia non abbiamo questi soldi, non ci sono, le grandi devono iniziare a guardare il bilancio. Non è giusto che quelli che rispettano il bilancio siano penalizzati, ci devono essere dei paletti. Senza offendere nessuno, Palestra costa 50-60 mln? È una follia.

Galli: “Palestra, cifre davvero folli. Danno tutti la colpa agli agenti ma i club…”- immagine 3
Getty Images

Se sono una società italiana e mi arriva un'offerta da 60-70 mln per un giocatore, gli faccio un fiocchetto e lo spedisco perché queste cifre sono pazzesche, è un calcio malato. Non esiste che giocatori normali costino così tanto, non è calcio. Tutti danno la colpa agli agenti ma le società iniziassero a capire che 60 mln non si possono spendere, non abbiamo i mezzi per farlo"

Leggi anche
Diego Milito compie 47 anni, ecco il messaggio di auguri dell’Inter
Totti: “Finale Coppa Italia persa con la Lazio? Se ci fossero state Inter o...

© RIPRODUZIONE RISERVATA