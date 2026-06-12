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Atalanta, UFFICIALE: Sbravati entra nell’organigramma societario, ecco il suo ruolo

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L'ex responsabile del settore giovanile della Juventus, a lungo accostato anche all'Inter, firma con i bergamaschi
Fabio Alampi Redattore 

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Atalanta BC è lieta di comunicare un nuovo ingresso dirigenziale nel proprio settore giovanile, nell’ottica di un ulteriore potenziamento del vivaio nerazzurro. In tal senso, a partire dal prossimo 1 luglio, Michele Sbravati ricoprirà l’incarico di Direttore dell’Area Tecnica e di Sviluppo dei giocatori del settore giovanile, lavorando in sinergia e a stretto contatto con il Direttore del vivaio nerazzurro, Roberto Samaden.

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Video atalanta.it

Classe 1965, la carriera dirigenziale di Michele Sbravati si sviluppa per più di due decenni al Genoa, precisamente per 21 anni, gli ultimi 18 dei quali in qualità di Responsabile del settore giovanile.

A seguire, segnatamente nel luglio del 2024, approda alla Juventus, dove per un biennio ricopre l’incarico di Youth Football Director.

Nella sua carriera ha saputo scovare numerosi talenti e fatto crescere moltissimi giovani calciatori, risultando uno dei più apprezzati dirigenti nel panorama calcistico giovanile.

La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a Michele Sbravati, augurandogli buon lavoro.

(atalanta.it)

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