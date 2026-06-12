Atalanta BC è lieta di comunicare un nuovo ingresso dirigenziale nel proprio settore giovanile, nell’ottica di un ulteriore potenziamento del vivaio nerazzurro. In tal senso, a partire dal prossimo 1 luglio, Michele Sbravati ricoprirà l’incarico di Direttore dell’Area Tecnica e di Sviluppo dei giocatori del settore giovanile, lavorando in sinergia e a stretto contatto con il Direttore del vivaio nerazzurro, Roberto Samaden.