È il telegrafico commento di Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, parlando del caso Pirlo

Marco Macca
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pirlo
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"La rinuncia di Pirlo alla panchina azzurra? È una notizia che si commenta da sola, è una situazione che avremmo voluto differente con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura".

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È il telegrafico commento di Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, parlando del caso Pirlo a margine della presentazione dell'Hub Rete di Piacenza.

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