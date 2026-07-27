È il telegrafico commento di Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, parlando del caso Pirlo
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"La rinuncia di Pirlo alla panchina azzurra? È una notizia che si commenta da sola, è una situazione che avremmo voluto differente con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura".
È il telegrafico commento di Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, parlando del caso Pirlo a margine della presentazione dell'Hub Rete di Piacenza.
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