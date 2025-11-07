A margine di un evento a Palazzo Lombardia, Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha parlato così della questione San Siro e non solo

Marco Astori Redattore 7 novembre - 13:20

A margine di un evento a Palazzo Lombardia, Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha parlato così della questione San Siro e non solo: "Noi cerchiamo di andare avanti e migliorare e far crescere le città e la nazione, qualcun altro politicamente cerca di mettere in discussione un percorso che è negli interessi di tutti. Quello che è stato fatto a San Siro ha un valore molto importante, al di là della dimensione economiche, dettata da un lato da risorse finanziarie che il Comune potrà utilizzare per migliorare ulteriormente la città e la componente sportiva, dall'altro l'investimento dei privati che arricchisce l'economia italiana oltre a quella della città e della regione.

E non sottovaluto il valore esemplare della scelta del Comune che segue quello di Bergamo, che ha ceduto lo stadio all'Atalanta: sarà un elemento molto forte che moltiplicherà le opportunità che stiamo gestendo con altri 11-12 progetti di stadio.

All'improvviso, quello che non è successo in 30 anni, si sta concentrando: non è solo l'obiettivo di Euro 2032, ma è la capacità del Governo, in collaborazione con gli enti del territorio e i club, di dare una svolta al patrimonio infrastrutturale degli stadi, del quale si parla da molto tempo ma che non si è mai riusciti a mobilitare. Oggi abbiamo 11-12 progetti che cominceranno ad avere cantieri aperti il prossimo anno, è un risultato straordinario".