Durante L'ascia raddoppia, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del post partita della gara con il Kairat:
Biasin: “Chivu tardi in tv per sacro cazziatone. Doveva entrare Diouf, tutto crollato per…”
"Dopo il Kairat è volato il sacro cazziatone, giustamente. Chivu arrivato a fare le interviste con una faccia che raccontava. Era una partita importante per tanti motivi, primo quello della classifica, poi della differenza reti e hai perso un'occasione importante, ma potevi fare anche altre cose: dare minuti a Diouf, fare riposare Calhanoglu, ma il piano è crollato per supponenza. Hai preso un gol che è inaccettabile per l'Inter, hai cambiato sistema difensivo ma un pallone non può volare in aria e in due si guardano".
