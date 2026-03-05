In Italia, nel letamaio che è il mondo del calcio, hanno trovato il nuovo capro espiatorio: Alessandro Bastoni

"Difficile trovare casi di simile (e trasversale) insistenza su un singolo giocatore e la cosa ha colpito parecchio in viale della Liberazione: lì, nella sede Inter, continuano ad aggiornare le piccole grandi simulazioni che si vedono in ogni giornata di A.

Tra i denti, fanno notare che altrove non si sarebbe vista la stessa indignazione, anche se un distinguo è necessario: l’effetto è cresciuto per la nobiltà della partita e per l’effetto di quel cartellino rosso sui punti in classifica", sottolinea la Gazzetta dello Sport