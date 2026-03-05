Choc Rocchi, contestato a Carrara con insulti e banconote in faccia

La Carrerese vinceva 3 a 2 quando la squadra calabrese, per revisione del VAR, ha potuto ribattere un rigore che era stato parato e ha segnato al secondo tentativo il gol del 3-3: il designatore AIA era sugli spalti

Tensione per gli arbitri in Serie A, ma pure in Serie B le cose non vanno meglio. Quando nel finale della partita con il Catanzaro è stato fatto ribattere ai calabresi, dopo la revisione del VAR, il rigore che il portiere della Carrarese aveva parato sul 3-2, ed è poi arrivato il pari, si è accesa la contestazione.

L'ex arbitro era presente sugli spalti e contro di lui si è rivolta la protesta dei sostenitori della Carrarese tra "insulti e banconote sventolate in faccia", spiega la rosea. È stato necessario l'intervento dei carabinieri per riportare la calma. Poi il designatore è rientrato negli spogliatoi e ha avuto modo di parlare con l'arbitro della gara.