Giorno libero oggi per i giocatori dell'Inter. Gli uomini dello staff di Chivusono ad Appiano Gentile e sono al lavoro per la preparazione degli allenamenti dei prossimi giorni in vista del derby.
Sky – Derby: giorno libero per l’Inter, ma staff al lavoro. A centrocampo l’ipotesi è…
"L'Inter ha giocato 41 partite finora e la squadra in questa fase un po' mentalmente stanca e si è visto nell'eliminazione in Champions in altre occasioni aveva dato giorni di riposo alla vigilia. Non ragiona per pre concetti. Chivu è istintivo e agisce in base a quello che vede e ha deciso per il giorno di riposo", ha spiegato Matteo Barzaghi a Skysport.
Domani il primo vero allenamento in vista della sfida contro il Milan. Attesa la presenza di Calhanogluin mezzo al campo da titolare. C'è da riscattare il rigore sbagliato all'andata. Per lui la gara con i rossoneri non è una gara come tutte le altre. Il centrocampo composto dal turco, Barella e Zielinski accanto a lui, è quello che ha più probabilità di partire da titolare nella gara di domenica sera.
(Fonte: Sky)
