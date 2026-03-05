"L'Inter ha giocato 41 partite finora e la squadra in questa fase un po' mentalmente stanca e si è visto nell'eliminazione in Champions in altre occasioni aveva dato giorni di riposo alla vigilia. Non ragiona per pre concetti. Chivu è istintivo e agisce in base a quello che vede e ha deciso per il giorno di riposo", ha spiegato Matteo Barzaghi a Skysport.