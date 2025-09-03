FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Acerbi annuncia: “Il 16 settembre esce il mio libro”. Prefazione di Ivan Zazzaroni

ultimora

Acerbi annuncia: “Il 16 settembre esce il mio libro”. Prefazione di Ivan Zazzaroni

Acerbi annuncia: “Il 16 settembre esce il mio libro”. Prefazione di Ivan Zazzaroni - immagine 1
Il post social del difensore nerazzurro per annunciare l'arrivo in libreria del libro scritto con il noto giornalista
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Francesco Acerbi ha annunciato l'uscita del suo libro. "Io, guerriero", questo il nome, vedrà la luce il 16 settembre. Il 22 settembre è in programma la presentazione ufficiale presso la Libreria Rizzoli di Milano. La prefazione del testo è a cura del direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni.

Leggi anche
Anellucci: “Inter, Pio Esposito può sbocciare definitivamente. Milan? Il fuoriclasse è...
Cagni: “Inter cotta a fine anno scorso. Ora il Napoli è davanti perché…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA