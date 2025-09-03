Francesco Acerbi ha annunciato l'uscita del suo libro. "Io, guerriero", questo il nome, vedrà la luce il 16 settembre. Il 22 settembre è in programma la presentazione ufficiale presso la Libreria Rizzoli di Milano. La prefazione del testo è a cura del direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni.
Acerbi annuncia: “Il 16 settembre esce il mio libro”. Prefazione di Ivan Zazzaroni
Il post social del difensore nerazzurro per annunciare l'arrivo in libreria del libro scritto con il noto giornalista
